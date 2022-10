ASC Dudweiler äußert sich : Spielabbruch und Polizeieinsatz bei Kreisliga-Partie: Verein nennt mehr Details zur Auseinandersetzung

(Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Seeger

Update Dudweiler Der ASC Dudweiler hat am Sonntag den FV Matzenberg empfangen. Planmäßig beendet wurde die Begegnung allerdings nicht. Die Polizei musste anrücken. Wie jetzt herauskommt, war wohl die Auseinandersetzung zwischen der Mutter eines Spielers und dem Vater des Schiedsrichters Auslöser für den Vorfall.

Während der Partie in der Kreisliga A Saarbrücken zwischen dem ASC Dudweiler und dem FV Matzenberg ist es am Sonntag, 23. Oktober, zu Streitigkeiten sowie Handgreiflichkeiten gekommen. Die Folge: Das Spiel wurde abgebrochen. Und nicht nur das. Die Polizei wurde gerufen und kam zum Spielort. Als die Beamten dort eintrafen, hatte sich die Lage allerdings wieder weitestgehend beruhigt. Was war passiert?

Ersten Informationen der Polizei zufolge hatten sich während der Partie auf den Zuschauerrängen einzelne Personen beleidigt und provoziert. „Hierbei wurde eine Person offenbar mit Bier übergossen. Anschließend kam es zu einem Flaschenwurf auf eine weitere Person. Aufgrund dessen verließ ein Spieler der Gastmannschaft das Spielfeld und versetzte einem Beteiligten der vorherigen Auseinandersetzung einen Faustschlag in dessen Gesicht“, teilte ein Polizeisprecher mit.

ASC Dudweiler bezieht Stellung zu Vorfall

In einer ausführlichen Stellungnahme reagierte der ASC Dudweiler nun am Montag auf die Vorkommnisse. „Wir, der ASC Dudweiler, distanzieren uns von jeglicher Gewalt auf dem Sportplatz. Es darf nicht sein, dass man Angst haben muss, ein Fußballspiel zu bestreiten, nur, weil einige Leute diese Plattform zur Auslebung von aggressivem Verhalten nutzen wollen“, heißt es in der Stellungnahme.

Den kuriosen Szenen in der Nachspielzeit seien laut ASC mehrere Provokationen vonseiten der gegnerischen Mannschaft und ihren Anhängern während der Partie vorausgegangen, was sich in zwei Zeitstrafen und zwei Roten Karten gegen den FV Matzenberg widerspiegelte. In der Folge kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen der Mutter eines Spielers und dem Vater des Schiedsrichters. Der ASC beschreibt die Vorkommnisse wie folgt: „Die Zuschauerin ist dabei 90 Minuten aufgrund ihrer verbalen Äußerungen negativ aufgefallen. Diese Auseinandersetzung hat darin geendet, dass sich beide Parteien gegenseitig mit Bier beschüttet haben, woraufhin der Sohn der Zuschauerin 70 Meter vom Spielfeld gesprintet ist und den Vater des Schiedsrichters handgreiflich angegangen ist. Daraufhin wurde das Spiel in der dritten Minute der Nachspielzeit beim Stande von 4:1 für den ASC Dudweiler abgebrochen.“