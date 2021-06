ADAC-Hubschrauber im Einsatz : Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Saarbrücken und dem Mandelbachtal

Mandelbachtal Ein 69-Jähriger geriet auf die Gegenspur. Sein Wagen kollidierte auf der kurvigen Strecke mit einem anderen Pkw.

Am Montag ereignete sich zwischen Saarbrücken und dem Mandelbachtal ein tödlicher Unfall. Am frühen Nachmittag ist ein 69 Jahre alter Mann mit seinem silberfarbenen Nissan aus Richtung Flughafen kommend in Richtung Ommersheim unterwegs. Von der Flughafenstraße wechselt der Senior auf ein Teilstück der L 327. In entgegengesetzter Fahrtrichtung ist zur selben Zeit ein 34 Jahre alter Mann mit seinem silberfarbenen Hyundai i20 von der L 107 kommend auf der L 327 unterwegs.