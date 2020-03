Kostenpflichtiger Inhalt: Das Virus und sein Folgen für die Saarwirtschaft : So will das Wirtschaftsministerium Firmen in der Corona-Krise helfen

Saarlands Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD). Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Grand Est ist sehr schön. Das Elsass mit seinen pittoresken Dörfchen, die Vogesen, Lothringen mit dem Stock- und dem Mittersheimer Weiher, an denen die Saarländer so gerne baden und campieren. Bis dieses Virus kam, Covid-19, Corona.

Fast 600 Infizierte waren es bis Donnerstag in Grand Est. Die meisten im Departement Haut-Rhin (359). Neun Tote gab es bislang. Seit Mittwoch ist Grand Est Risikogebiet. Das Robert-Koch-Institut hat es so benannt. Als eines von fünf Gebieten weltweit.

Das hat Auswirkungen auf das Saarland. Auf Schulen, in die keine französischen Kinder mehr dürfen (siehe Text oben). Auf den den öffentlichen Nahverkehr. Da diskutiert die saarländische Landesregierung diesen Freitag darüber, wie mit dem Pendelverkehr und dem öffentlichen Nahverkehr in Saarbahn, Bahn und Bus umzugehen sei. Sind solche engen Verkehrsmittel doch im Berufsverkehr gerne Virenmutterschiffe. Dazu kommt es seit Donnerstag an den Grenzübergängen von Frankreich ins Saarland wegen der Corona-Krise wieder zu Kontrollen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) habe auf Anregung von Saar-Innenminister Klaus Bouillon (CDU) temporäre Grenzkontrollen genehmigt, hieß es. Besucher aus Frankreich sollen demnach von den Beamten überprüft werden. Sollten sie Symptome wie Husten und Fieber zeigen, werde die Einreise verweigert. Im Zweifel sollen Fiebermessgeräte zum Einsatz kommen. Die müssten noch angeschafft werden.

Während französische Schüler zu Hause bleiben müssen, sollen französische Arbeiter weiterhin ins Saarland kommen. „Wir behandeln sie wie Saarländer“, sagte Saar-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) in Saarbrücken. Dort hat sie am Donnerstag einen Zehn-Punkte-Plan vorgestellt, der der Wirtschaft helfen soll. Zum Plan gehört nun, dass Franzosen weiterhin hier arbeiten und shoppen dürfen. 20 000 Berufspendler kommen jeden Tag über die Grenze. Würden die fehlen, ginge es um Existenzen ganzer Betriebe. Daher gilt bis auf Weiteres: Sie dürfen hier arbeiten. Erst wenn ein Pendler Symptome zeige, soll er zum Arzt. „Diese Pandemie hat die Wirtschaft bereits infiziert und sie wird nicht an ihr vorbei gehen, ohne Schaden zu hinterlassen“, sagte Rehlinger und erklärte, dass vor allem Gastronomie und Hotelgewerbe schon litten. Die Lage sei sehr ernst.

Weiteres Beispiel: der Zulieferer ZF in Saarbrücken. Der Getriebehersteller hat 1060 Grenzgänger unter seinen 9000 Mitarbeitern. „Bei Ankunft am Firmengelände müssen sie ein Frageformular ausfüllen. Hatten sie Kontakt mit Infizierten? Haben Mitarbeiter bei sich selbst Symptome festgestellt? Bei Auffälligkeiten werden die Mitarbeiter vom Betriebsarzt untersucht“, erklärt ZF-Sprecherin Karin Markenstein. „Wir sitzen mit unserer Task-Force mindestens einmal täglich zusammen, um über den aktuellen Stand zu beraten und Maßnahmen zu diskutieren.“ Und: „Für uns hat die Gesundheit unserer Mitarbeiter immer Vorrang“. Dennoch habe es einen ZF-Mitarbeiter erwischt. Der Saarländer habe sich im Urlaub angesteckt und sei nun in Quarantäne. Ohne vorher wieder im Betrieb gewesen zu sein. Mehr Angaben wollte das Unternehmen dazu nicht machen.

Zum Rehlinger-Plan zählen auch Informations- und Beratungsangebote für Unternehmen ebenso wie schnell verfügbare Liquiditätshilfen und Bürgschaften für Unternehmen mit kurzfristigen Schwierigkeiten. Die Landesregierung legt dafür ein Zehn-Millionen-Euro-Kreditprogramm auf. Um den Handel zu unterstützen, hebt sie das Sonn- und Feiertagsfahrverbot bis auf Weiteres auf. Vor allem der Informationsbedarf sei bei vielen Unternehmen „riesig“, sagte Rehlinger. Man werde daher mit Angeboten reagieren und Instrumente wie Kurzarbeit stärker erläutern. „Und wir wollen ein Signal in einen verunsicherten Markt geben: Wir werden alle Maßnahmen möglich machen, um Arbeitsplatzverluste und langfristige Schäden der Wirtschaft zu vermeiden. Wir lassen die saarländischen Unternehmen nicht allein.“ Die Gastarbeiter aus dem schönen Grand Est auch nicht.