Schaden im Millionenbereich So oft haben Autodiebe im Jahr 2023 im Saarland zugeschlagen

Rein statistisch wurden im Saarland im Schnitt zwei Kfz-Diebstähle pro 10 000 kaskoversicherten Autos registriert. Bundesweit liegt die Quote ansonsten bei vier. In ganz Deutschland wurden 2023 den Daten zufolge 14 585 kaskoversicherte Pkw gestohlen, das waren fast 20 Prozent mehr als 2022. Der wirtschaftliche Schaden lag bei mehr als 310 Millionen Euro. Die höchste Diebstahlgefahr bestand für Autobesitzer in Berlin.