Brutale Schläger : Sieben Männer schlagen 19-Jährigen krankenhausreif

ARCHIV - 27.07.2015, Niedersachsen, Osnabrück: Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Bei gefährlichen Einsätzen der Polizei warnt das Blaulicht. Foto: Friso Gentsch/dpa - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder +++ dpa-Nachrichten für Kinder +++ Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarbrücken Eine siebenköpfige Gruppe Männer hat am Freitagnacht um 23.30 Uhr in Saarbrücken an der Bushaltestelle am Rathaus in der Betzenstraße einen 19-Jährigen brutal zusammengeschlagen. „Die hinterhältige Tatausführung war geprägt von einem selten gesehenen Maß an Brutalität, Hemmungslosigkeit und Kontrollverlust seitens der Angreifer“, teilt die Polizei mit.

Die Täter schlugen und traten auf „den völlig hilflosen und deutlich unterlegenen Heranwachsenden über mehrere Minuten derart massiv ein, dass dieser im Anschluss mit schweren Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste“, schreibt die Polizei. Vorausgegangen war der Tat eine Auseinandersetzung innerhalb der Gruppe der Angreifer. Die wollte der 19-Jährige, der zufällig vorbei kam, schlichten. Der Polizei gelang es, einen der sieben Täter festzunehmen.