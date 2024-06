Sexuelle Nötig zwischen Mainz und Saarbrücken Zug-Kunde will sich mit Vlexx-Schaffnerin (44) auf Toilette einsperren – Stand der Ermittlungen

Update von Freitag, 7. Juni, 10.12 Uhr: Die Suche nach einem Mann, der in einem Zug zwischen Mainz und Saarbrücken eine Zugbegleiterin in eine Toilette drängte und sich ihr sexuell näherte, dauert an, so eine Sprecherin der Bundespolizei in Kaiserslautern auf Anfrage der SZ. Trotz eines Zeugenaufrufs gibt es bisher keine konkreten Hinweise auf die Identität des Täters.