Strafverfahren eingeleitet : 26-Jähriger verfolgt und belästigt Frauen im Regionalexpress von Saarbrücken nach Frankfurt

Im Zug von Saarbrücken nach Frankfurt ist es zu einem Fall von sexueller Belästigung gekommen. Ein 26-Jähriger bedrängte drei Frauen – und zeigte sich auch bei der anschließenden Belehrung durch die Polizei wenig einsichtig.

Im Regionalexpress RE 3 von Saarbrücken nach Frankfurt hat am Donnerstag, 25. August, ein 26-jähiger Mann eine dreiköpfige Frauengruppe bedrängt. Das Personal der Vlexx GmbH wurde auf den Vorfall aufmerksam und verständigte die Bundespolizei, die den Täter daraufhin am Mainzer Hauptbahnhof stellen konnte.

Wie die Bundespolizei mitteilt, soll sich der Mann in Höhe des Bahnhofs Ingelheim zu den Frauen gesetzt haben. Die gaben bei der späteren Befragung an, dass er zwei von ihnen aufgefordert habe, mit ihm nach Hause zu gehen und die Dritte am Arm festgehalten habe. Es gelang der 26-jährigen Frau, sich loszureißen. Zusammen mit ihren beiden 17 und 18 Jahre alten Begleiterinnen wechselte sie anschließend das Abteil. Der Beschuldigte ließ daraufhin aber nicht locker, sondern verfolgte die Frauen bis zum hinteren Zugteil.