Das ist sein Vorstrafenregister Verdächtiger (61) im Fall Gabriele M. ist Serien-Sextäter und saß bereits in Sicherungsverwahrung

Exklusiv | Schiffweiler/Saarbrücken/Namborn/Illingen · Nach der Festnahme eines Mannes (61) in Namborn, der am Tod einer Frau (69) aus Schiffweiler schuld sein soll, werden weitere Details zu dessen Vorleben bekannt. Der Mann wurde bereits wegen mehrerer Sexualdelikte verurteilt und saß etliche Jahre in Haft. Wieso er wieder auf freien Fuß kam.

14.09.2023, 14:05 Uhr

Wo die Tote aus Schiffweiler im Sinnerbach gefunden wurde und was bisher bekannt ist 14 Bilder Foto: Brandon Lee Posse

Nach dem Tod einer Frau aus Schiffweiler hat die Staatsanwaltschaft in Saarbrücken auf SZ-Anfrage weitere erschreckende Details zur Vorgeschichte des Beschuldigten bekannt gegeben. Demnach ist der 61-Jährige bereits mehrfach vorbestraft. Und das einschlägig. Hier geht es zur Bilderstrecke: Vorbestrafter Tatverdächtiger soll dem Haftrichter vorgeführt werden