Drei Brände innerhalb von Minuten : Serie von Brandstiftungen löst Großeinsatz in Saarbrücken aus

Serie von Brandstiftungen löst Großeinsatz in Saarbrücken aus

Eine Serie von Brandstiftungen hat am späten Abend des Feiertags in Saarbrücken-Burbach zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei geführt.

Zunächst brannte es an der Rückseite der Turnhalle der Grundschule Weyersberg. Das Feuer hatte die Wehr schneller unter Kontrolle als es Schaden anrichten konnte. Dann brannte ein Reifenlager einer Autowerkstatt in der Jakobstraße, dann Augenblicke später ein Müllberg in der Altenkessler Straße im Unterholz einer Hecke. Bei der Werkstatt entstand erheblicher Sachschaden.