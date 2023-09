Auf Antrag der Staatsanwaltschaft SEK schützt Ermittler bei Razzia in Völklingen und Saarlouis – das ist der Tatvorwurf

Durchsuchungen in zwei saarländischen Städten haben auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Saarbrücken am frühen Donnerstagmorgen, 14. September, begonnen. Das berichtet Polizeisprecher Stephan Laßotta auf SZ-Anfrage. Demnach waren Ermittler gleichzeitig in Saarlouis und Völklingen in Einsatz.