Ermittlungen dauern an : Segelflugzeug stürzt in Diefflen ab – Pilot verletzt

Foto: Brandon Lee Posse

Dillingen Am Sonntag ist in Diefflen ein Segelflugzeug abgestürzt. Dabei wurde der Pilot verletzt. Was bisher bekannt ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Beim Absturz eines Segelflugzeugs im Dillingener Stadtteil Diefflen ist ein Mann verletzt worden. Das Flugzeug stürzte am Nachmittag aus bislang ungeklärter Ursache ab, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. Bei dem verletzten Mann handelt es sich demnach um den Piloten und einzigen Insassen des Flugzeugs.

Über die Schwere seiner Verletzungen war zunächst nichts bekannt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Flugzeug war auf einer Grünfläche im erweiterten Bereichs des Segelflugplatzes abgestürzt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

(dpa)