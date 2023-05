Einsatz am späten Abend Unerwartete Landung in Schiffweiler sorgt für Alarm bei Polizei und Feuerwehr (mit Fotostrecke)

Nach mehreren 100 Kilometern ist ein Pilot mit seinem Leichtflugzeug in der Gemeinde Schiffweiler gestrandet. Dies löste am späten Donnerstagabend, 18. Mai, einen erheblichen Einsatz der Rettungskräfte aus. Entsprechende SZ-Informationen bestätigt ein Sprecher der Polizei in Neunkirchen.