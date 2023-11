Kilometerlanger Rückstau Schwerer Verkehrsunfall auf der A620 Richtung Saarlouis

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Mittwochnachmittag die Autobahn 620 in Richtung Saarlouis bei Wadgassen blockiert. Bei der Kollision zweier Fahrzeuge gegen 15 Uhr kippte ein Pkw um. Da das Fahrzeug in Seitenlage liegen blieb, musste der in seinem Fahrzeug eingeschlossene Fahrer von der Feuerwehr Völklingen aus seiner misslichen Lage befreit werden. Der DRK-Rettungsdienst übernahm danach die weitere Versorgung des Verletzten. Infolge des Unfalls kam es zu einem kilometerlangen Rückstau, sodass die Autobahn kurzzeitig ab Wehrden gesperrt werden musste. Da Polizei und Feuerwehr ausgesprochen schnell arbeiteten, konnte die Richtungsfahrbahn Saarlouis bereits zur Rushhour wieder für den Verkehr freigegeben werden. rup/ Foto: Rolf Ruppenthal