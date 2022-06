Schwerer Unfall bei Nohfelden : Landwirt stürzt mit Traktor in Graben: Helikopter bringt Opfer in Uni-Klinik

Landwirt stürzt mit Traktor in Graben: Helikopter bringt Opfer in Uni-Klinik

Nohfelden Der Sohn eilte seinem Vater nach dem schweren Unfall zur Hilfe. Der 61-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei mit ersten Informationen, wie es zu dem Unglück gekommen war.

Der Mann war nach Angaben eines Waderner Polizeisprechers an Fronleichnam, 16. Juni, mit seinem Traktor unterwegs gewesen. Er wollte einem Bekannten bei der Heuernte helfen. Als er gegen 17.15 Uhr mit dem Trecker auf einem Feldweg außerhalb des Ortsteils Bosen unterwegs war, kam die Landwirtschaftsmaschine nach rechts von der Spur ab und stürzte in einen tiefen Graben.

Das Fahrzeug kippte seitwärts. Dabei verletzte sich der 61-Jährige am Kopf. Er erlitt stark blutende Blessuren. Dennoch gelang es dem Nohfelder, sich aus der misslichen Lage zu befreien.

Zu jenem Zeitpunkt zeltete sein Sohn ganz in der Nähe. Das Opfer rief ihn, der dadurch auf das Unglück aufmerksam wurde.

Der Schwerverletzte musste in die Uni-Klinik nach Homburg. Dafür war ein Helikopter nötig. Allerdings war der saarländische Christoph 16 bereits anderweitig im Einsatz. So alarmierte die Polizei die Helfer des in der Westpfalz stationierten Hubschraubers für den eiligen Transport.