Mann verlor eine Menge Blut Schwerer Unfall in Sulzbach – Fußgänger (83) schwebt in Lebensgefahr

Am Dienstag, 16. Januar, ist es gegen 15.30 Uhr in der St. Ingberter Straße Ecke Martin-Luther-Straße in Sulzbach-Neuweiler im Regionalverband Saarbrücken zu einem schweren Unfall gekommen. Dies teilte die Polizeiinspektion Sulzbach der SZ auf Anfrage mit. In der abschüssigen Straße der 30er-Zone übersah demnach eine 50-jährige Autofahrerin einen 83-jährigen Fußgänger. Der Mann wurde auf die Motorhaube aufgeladen, prallte gegen die Beifahrerseite der Windschutzscheibe und wurde über das Fahrzeug geschleudert. Der 83-Jährige landete anschließend einige Meter entfernt von dem Wagen auf dem Asphalt. Es bildete sich ein großer Riss in der Scheibe. Der schwerverletzte Mann verlor laut Angaben der Polizei eine Menge Blut. Rettungssanitäter brachten ihn in eine Klinik.