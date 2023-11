Straße mehrere Stunden gesperrt Schwerer Unfall in Saarlouis-Roden – Rollerfahrer (16) schwebt in Lebensgefahr

Nach einem schweren Verkehrsunfall war am frühen Freitagabend, 3. November, die Lorisstraße in Saarlouis-Roden für Stunden blockiert. Nahe der Auffahrt Dillingen-Süd zur A8 waren zuvor ein Auto und ein Moped aufeinandergeprallt. Dabei wurde der junge Fahrer auf dem Kleinkraftrad so schwer verletzt, dass er auch am Morgen danach noch in Lebensgefahr schwebt.