L127 teilweise voll gesperrt : Schwerer Unfall in Merchweiler: Motorradfahrer nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Foto: Brandon Lee Posse

Merchweiler Bei einem schweren Unfall in Merchweiler ist am Abend ein Motorradfahrer schwer verletzt wurden. Die Straße musste noch bis in den späten Abend hinein teilweise voll gesperrt bleiben.

Schwerer Unfall in Merchweiler: Dort ist am Abend gegen 18.30 ein Motorradfahrer mit einem Pkw kollidiert. Der Unfall ereignete sich auf der L127 in der Nähe eines Supermarktes. Wie die Führungs- und Lagezentrale der Polizei mitteilte, ging der Notruf um 18.34 ein. Anscheinend verließ der Pkw-Fahrer gerade die Einfahrt zu einer Garage als sich die Kollision mit dem herannahenden Motorradfahrer ereignete. Der Motorradfahrer verletzte sich bei der Kollision schwer, aber nicht lebensgefährlich. Am Donnerstagabend befand er sich noch in einem naheliegenden Krankenhaus.