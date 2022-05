L127 am Donnerstag zeitweise voll gesperrt : Unfall in Merchweiler: 52-jähriger Motorradfahrer aus Eppelborn nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Foto: Brandon Lee Posse

Update Merchweiler Bei einem Verkehrsunfall in Merchweiler ist am Donnerstagabend ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Eppelborn schwer verletzt worden. Er befindet sich laut Polizei weiterhin im Krankenhaus. Was über den Unfall bisher bekannt ist.

Schwerer Unfall in Merchweiler: Dort ist am Donnerstagabend (12. Mai) gegen 18.30 Uhr ein Motorradfahrer mit einem Pkw kollidiert. Der Unfall ereignete sich auf der L127 in der Nähe eines Supermarktes. Wie die Führungs- und Lagezentrale der Polizei mitteilte, ging der Notruf um 18.34 Uhr ein.

Anscheinend verließ der 31-jährige Pkw-Fahrer aus Merchweiler mit seinem Fahrzeug gerade die Einfahrt zu einer Garage, als es zu dem Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer kam. Der 52-jährige Biker aus Eppelborn verletzte sich bei der Kollision schwer, aber nicht lebensgefährlich. Er befindet sich laut der Polizeiinspektion Neunkirchen weiterhin in einem Krankenhaus. Sein Gesundheitszustand sei mittlerweile stabil.