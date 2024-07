Massiver Stau am Abend Schwerer Unfall im Pellinger Berg auf der A8 – Wagen überschlägt sich nach Zusammenstoß

Der Unfall ereignete sich demnach folgendermaßen: Ein Pkw-Fahrer musste aufgrund eines technischen Defekts (vermutlich ein Schaden an der Kupplung) im Tunnel stehen bleiben.Trotz angeschalteter Warnblinkanlage erkannte ein anderer Fahrer den Wagen zu spät und krachte in der Folge in das Heck, überschlug sich und blieb am Ende auf dem Dach liegen. Die Fahrzeuginsassen mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Wie schwer sie verletzt wurden war zunächst nicht klar.