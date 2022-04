Bundesstraße gesperrt : Unfall bei Überherrn: Autofahrerin schwer verletzt – Helikopter bringt Notarzt zur Unglücksstelle

Rettungshubschrauber ist nach schwerem Unfall bei Überherrn im Einsatz. (Archivaufnahme) Foto: Ruppenthal

Update Überherrn Zwei Autos sind am frühen Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße bei Überherrn-Felsberg frontal zusammengeprallt. Die Strecke blieb bis in den Abend hinein gesperrt. Die Opfer kamen in verschiedene Krankenhäuser.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 405 nahe dem Überherrner Ortsteil Felsberg sind mehrere Menschen verletzt worden. Der Rettungshubschrauber Christoph 16 war deswegen auch im Einsatz, wie ein Polizeisprecher auf SZ-Anfrage bestätigt.

Das Unglück hatte sich am Dienstag, 5. April, kurz vor 15 Uhr ereignet. Nach bisherigen Ermittlungen war zu dieser Zeit ein Mann mit seinem Wagen von Felsberg Richtung Saarlouis unterwegs. Zur gleichen Zeit näherte sich eine Autofahrerin aus entgegengesetzter Richtung.

Der 37-Jährige geriet auf einmal von seiner Spur auf die Gegenseite, wo er mit dem Fahrzeug der 34 Jahre alten Luxemburgerin frontal zusammenprallte. Beide Karossen blieben auf der Straße liegen.

Der Notarzt wurde von dem Helikopter zur Unglücksstelle gebracht. Dabei hatte der Fahrer, der aus Frankreich stammte, nur leichte Verletzungen am Bein erlitten. Der Frau am Steuer war es schlimmer ergangen. Sie trug mehrere schwere Blessuren davon. Den Mann brachte der Rettungswagen nach Saarlouis ins Krankenhaus. Mediziner versorgen die Frau in der Klinik auf dem Saarbrücker Winterberg. Ein Saarlouiser Polizeisprecher sprach am Abend von schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen.