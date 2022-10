Schwerer Unfall bei Losheim : Frau gerät mit Auto von der Straße – Alkoholtest offenbart strammen Wert

Losheim Auf der Bundesstraße zwischen Wadern-Nunkirchen und Losheim hat eine Autofahrerin Donnerstagabend die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Nach dem Unfall kam sie ins Krankenhaus. Offenbar hatte die Frau zuvor mächtig getrunken. Die Polizei stellte einen erstaunlichen Wert fest.

Noch an der Unfallstelle im Krankenwagen versorgt

An dieser Stelle verlor die Nalbacherin die Kontrolle über den Wagen und prallte mit ihm gegen ein Bahnschrankenschild. An der Unglücksstelle kümmerten sich zuerst Helfer in einem Krankenwagen um das Opfer. Später kam sie ins Krankenhaus nach Saarlouis. Dort fanden die Ärzte heraus, dass sie nur leichte Blessuren davongetragen hatte.