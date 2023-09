Auf Höhe des Dillinger Hafens 51-Jährige wird lebensgefährlich verletzt – schwerer Unfall auf der B51 sorgt für stundenlangen Einsatz

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Saarlouis kollidierten auf der B51 am Abend zwei Autos frontal miteinander. Ein 22-Jähriger, der von der Polizei in einer Mitteilung als der Unfallverursacher angegeben wird, soll aus bisher nicht bekannten Gründen von seiner Spur abgekommen sein. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Auto einer 51-Jährigen aus Völklingen. Eines der Autos geriet nach Kollision in Brand.