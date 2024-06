VW T6 Multivan kollidiert mit 1er BMW Schwerer Unfall auf der Autobahn 8 im Saarland: Fünf Verletzte

Wie die Polizeiinspektion Sulzbach mitteilt, ist es am Samstag, 15. Juni, gegen 15.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 8 im Saarland zwischen den Anschlussstellen Merchweiler und Bildstock gekommen. „Erste Ermittlungen durch Beamte der Polizeiinspektion Sulzbach am Unfallort ergaben, dass es circa 500 Meter hinter der Anschlussstelle Merchweiler zur Kollision zwischen einem VW T6 Multivan und einem 1er BMW kam“, hieß es. Der Fahrer des VW Bulli habe wohl zum Überholen eines Fahrzeuges in Fahrtrichtung Zweibrücken angesetzt und dabei von der rechten auf die linke Fahrspur gewechselt, während sich der Fahrer des BMW bereits auf der Überholspur befunden hätte.