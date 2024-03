Im Nachgang kam es zu mehreren Auffahrunfällen Schwerer Unfall mit Sattelschlepper auf der A6 – Bergungsarbeiten beendet

Die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle wurden am frühen Nachmittag abgeschlossen. Das teilt die Polizei mit. Sowohl die A6 zwischen Saarbrücken-Güdingen und Fechingen in Fahrtrichtung Mannheim als auch die tieferliegende, parallel verlaufende Straße Am Langfeld sind wieder befahrbar. Während der Sperrung kam es zu langen Rückstaus auf der A6 wie auch auf der A620. In Folge des daraus resultierenden Stop-and-go-Verkehrs kam es indes zu weiteren kleinen Auffahrunfällen. Zur genauen Anzahl konnte die Polizei derzeit keine Angaben machen. Verletzte gab es dabei nicht.