Autobahn stundenlang gesperrt : Schwerer Unfall auf A8 bei Homburg: Auto rast in Baustelle und fängt Feuer

Schwerer Unfall auf der A8 zwischen Homburg-Einöd und Zweibrücken-Ernstweiler. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Update Homburg Ein Auto ist am späten Mittwochabend auf der A8 bei Homburg in Richtung Zweibrücken in eine Baustelle gefahren. Darauf ging der Wagen in Flammen auf. Das sorgte für eine Sperrung bis in die Morgenstunden. Der Schaden ist beträchtlich.

Ein schwerer Unfall mit drei Verletzten (23/25/26) hat sich am Mittwochabend, 5. Oktober, auf der A8 zwischen Homburg-Einöd und Zweibrücken-Ernstweiler ereignet. Das Unglück war so gravierend, so dass die Strecke auch noch am frühen Morgen gesperrt war.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war ein Autofahrer gegen 21.30 Uhr in Richtung Pfalz auf der linken Spur unterwegs. Statt der dort geltenden maximal 80 Stundenkilometer soll der 24-Jährige viel schneller unterwegs gewesen sein. Als er sich der Baustelle näherte, hätte er auf den rechten Fahrstreifen wechseln müssen, da die Fahrbahn an dieser Stelle wegen der Arbeiten verengt ist.

Kurz davor setzte er an, noch einen Lastwagen zu überholen. Erst dann wollte er auf die rechte Spur.

BMW rast auf der Autobahn frontal in die Baustelle

Doch das sei ihm nicht mehr gelungen, wie ein Homburger Polizeisprecher auf SZ-Anfrage berichtet. Stattdessen blieb er auf seiner ursprünglichen Spur und raste frontal in die Baustelle auf der linken Fahrbahnseite.

Nach 170 Metern verlor er nach dem Zusammenstoß mit mehreren Warnbaken die Kontrolle über sein Gefährt und prallte mehrfach gegen die Mittelleitplanke. Das Fahrzeug schleuderte über die Fahrbahn und blieb nach 200 Metern liegen.

Kurz danach ging der 3er-BMW mit Kuseler Kennzeichen in Flammen auf. Alle drei Insassen brachten sich in Sicherheit, bevor das Feuer den gesamten Wagen erfasste. Das Fahrzeug brannte völlig aus.

Durch den Unfall sollen auch zahlreiche Absperrungen ramponiert worden sein. Die Strecke musste in Richtung Zweibrücken gesperrt werden. Erst gegen 5.20 Uhr gaben die Ermittler die Passage wieder frei.

Drei Verletzte kommen ins Krankenhaus