Öffentlichkeitsfahndung : Schwerer Raub mit Schusswaffe auf Saarbrücker Wettbüro

Die Polizei Sarbrücken sucht per Öffentlichkeitsfahndung nach dem etwa 20 Jahre alten Mann, der am 20. Juli gegen 19 Uhr das Tipico Wettbüro in der Brückenstarße in Sarabrücken-Malstatt überfallen hat. Mit einer schwarzen Pistole bewaffnet hatte der Täter den Angestellten bedroht und das Bargeld gefordert. Anschließend floh er zu Fuß in Richtung Breitestraße.