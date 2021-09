Schwere Körperverletzung in Großrosseln : So brutal haben Unbekannte ihr Opfer malträtiert

Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung. (Symbolbild) Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb/Marcus Führer

Großrosseln Gleich zweimal ist das Opfer bewusstlos zusammengebrochen. Im Krankenhaus stellten die Mediziner dann fest, was die Angreifer ihm angetan hatten.

Feige Attacke auf einen Mann in Großrosseln: Damit muss sich zurzeit die Völklinger Polizei befassen. Dabei hat ein 36-Jähriger zahlreiche Verletzungen davongetragen.

Wie ein Behördensprecher berichtet, war der Mann in eine Großrosselner Spielhalle nahe der französischen Grenze eingekehrt. Dort machte er ungewollte Bekanntschaft mit einer Gruppe, mit denen er eigentlich nichts zu tun haben wollte. Zuerst stichelten ihn die Mitglieder nur.

Er verließ den Laden, um draußen eine zu rauchen. Dort blieb er jedoch nicht allein. Die Clique folgte ihm, ließ ihn nicht in Ruhe. Es sollte noch heftiger kommen: Einer aus der Bande versetzte dem Opfer eine Kopfnuss. Der Getroffene ging bewusstlos zu Boden. Von da an weiß er zunächst nicht, was folgte. Er kam erst wieder zu Bewusstsein, als sich eine Frau um den Verletzten kümmerte.

Als er sich wieder aufgerappelt hatte, wollte der Mann nach Hause gehen. Er lebt in Frankreich. Doch schon kurz nach der Grenze verlor er abermals die Besinnung. Er brach auf dem Parkplatz neben einer dortigen Bäckerei zusammen. Nun dauerte es, bis er wieder erwachte. Da fand er sich im Forbacher Krankenhaus wieder. Die Ärzte attestierten ihm schwere Verletzungen: einen Bruch der Schulter und des Schlüsselbeins, drei ausgeschlagene Zähne. Die Ermittler sind davon überzeugt: All diese Blessuren kann sich der Mann nicht allein durch den Sturz zugezogen haben. Sie gehen davon aus, dass das Opfer von der Gang malträtiert wurde, als es bewusstlos am Boden lag. Dort sollen sie weiter auf den Wehrlosen eingetreten und -geschlagen haben. Darum ermittelt die Völklinger Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der brutale Zwischenfall hat sich bereits am Donnerstag, 2. September, gegen 20 Uhr zugetragen. Den Übergriff zeigte der Schwerverletzte nach seiner Entlassung aus der Klinik am Mittwoch (8. September) an. Jetzt brauchen die Fahnder Zeugen, die unter anderem etwas zu der Schlägertruppe sagen können.