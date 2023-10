Bewohner löscht das Feuer selbst Schwelbrand in Malstatter Mehrfamilienhaus geht glimpflich aus

Am Dienstagabend, 17. Oktober, ist es gegen 21.50 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Saarbrücken-Malstatt zu einem Schwelbrand in einem elektrischen Unterverteilerkasten gekommen. Grund dafür war ein technischer Defekt. Der Bewohner konnte das Feuer in der St.-Josef-Straße noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen.