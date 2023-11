Großeinsatz der Feuerwehr Brand in Kellerwohnung in Schwalbach – Nachbarn retten Bewohner vor dem Feuer

Großeinsatz für die Feuerwehr Schwalbach am Mittwochabend: Gegen 19.46 Uhr sind die Einsatzkräfte der Löschbezirke zu einem „Zimmerbrand mit Menschrettung“ in den Elmer Ortsteil Derlen ausgerückt. Das teilte ein Feuerwehr-Sprecher via Facebook mit. „Laut Meldung der Leitstelle würden sich noch zwei Personen im brennenden Gebäude aufhalten“, hieß es in dem Beitrag der Leitstelle zunächst.