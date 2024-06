Ermittlungen nach Waffeneinsatz Schuss auf Frau (22) in Saarbrücken – Kripo kann nach Operation mit dem Opfer sprechen

Über Stunden säumen unzählige Polizeiautos die Straße am Tatort. Dort, wo eine Frau kurz zuvor schwer verletzt auftauchte. Mit einem glatten Durchschuss am rechten Arm. Mitten in Saarbrücken nahe der Saarbahn-Haltestelle an der Johanneskirche. Schwer bewaffnete Beamte herbeigerufener Sondereinheiten unterstützen die Ermittler bei ihrem Einsatz. Beobachter befürchten nämlich, dass zu jenem Zeitpunkt jemand noch immer mit einer Waffe unterwegs ist. Womöglich droht weiterhin für weitere Menschen Gefahr.