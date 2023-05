Über 80 Anrufe an einem Tag Schockanrufe überziehen Landkreis Merzig-Wadern – Täter erbeuten über 100 000 Euro

Demnach sollen allein am Donnerstag, 25. Mai, an die 80 solcher Telefonate angezeigt worden sein. Darauf entfielen gut die Hälfte auf den Kreis Merzig-Wadern. Das meldet Polizeisprecher Stephan Laßotta. Zumindest in einem Fall hatten die Betrüger einen unrühmlichen Erfolg. Eine Rentnerin fiel auf deren Masche herein und ist nun um viel Geld ärmer.