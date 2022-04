250 Einsätze von Feuerwehr und Polizei : Schnee-Chaos im Saarland sorgt für zahlreiche Unfälle – Stadtautobahn in Saarbrücken wegen Hochwasser komplett gesperrt (mit Bildergalerie)

Update Schneemassen und glatte Straßen haben in der Nacht für zahlreiche Unfälle im gesamten Saarland gesorgt. Die Stadtautobahn in Saarbrücken ist wegen des Hochwassers derzeit gesperrt. Die aktuelle Lage im Überblick.

Die Schneemassen im Saarland haben in der Nacht zu Samstag für Chaos auf den Straßen gesorgt. Das Führungs- und Lagezentrum der saarländischen Polizei in Saarbrücken meldet auf SZ-Anfrage am frühen Samstagmorgen landesweit insgesamt 250 Einsätze. In jedem Landkreis musste die Feuerwehr ausrücken. Gestern Abend und in der Nacht wurden insgesamt 70 Unfälle mit vier leicht verletzten Personen registriert. Hauptursache waren nach Angaben der Polizei unter anderem zugeschneite Straßen, Glätte, querstehende Laster und umgestürzte Bäume.