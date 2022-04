Hunderte Feuerwehr-Einsätze in allen Landkreisen : Ausnahmezustand im gesamten Saarland: Zahlreiche Unfälle durch Schnee-Chaos – Saarbahn stellt Busverkehr ein (mit Bildergalerie)

Hunderte Feuerwehr-Einsätze in allen Landkreisen

Schneemassen und glatte Straßen sorgen für viele Unfälle im gesamten Saarland. In Kirkel droht sogar das Dach eines Getränkemarktes einzustürzen unter der Last. Die aktuelle Situation.

Die Schneemassen im Saarland sorgen in der Nacht zu Samstag für Chaos auf den Straßen. Das Führungs- und Lagezentrum der saarländischen Polizei in Saarbrücken meldet landesweit unzählige Unfälle. In jedem Landkreis muss die Feuerwehr ausrücken. Die aktuelle Situation: