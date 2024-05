Schwerer Vorwurf Nach Unfall mit einem Toten (22) bei Schmelz – Autofahrer (26) sitzt in Untersuchungshaft

Ein dramatischer Verkehrsunfall hat am frühen Donnerstagmorgen, 9. Mai, einen Toten gefordert. Auf der L145 bei Schmelz (Landkreis Saarlouis) kam ein junger Mann in seinem Auto ums Leben. Die Insassen eines daran beteiligten Wagens flüchteten zunächst und ließen das Opfer zurück. Jetzt verhängte ein Richter am Amtsgericht in Saarbrücken Haftbefehl gegen den anfangs geflohenen Autofahrer.