Beim Hochwasser in Rehlingen-Siersburg Waghalsige Schlauchboot-Tour auf reißender Nied – neue Details zur Beinahe-Katastrophe

Rehlingen-Siersburg · Während andernorts unverschuldet Menschen in größte Gefahr gerieten, stürzten sich drei junge Männer in ein fragwürdiges Abenteuer: Auf der durch Hochwasser zum reißenden Strom gewordenen Nied setzten sie sich in zwei Schlauchboote. Die kenterten. Dies führte zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte. Die Polizei zu weiteren Details.

23.05.2024 , 14:34 Uhr

