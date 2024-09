48 Kilogramm Amphetamin entdeckt Polizei gelingt Schlag gegen organisierte Drogenkriminalität – Mann (56) aus dem Saarland festgenommen

Dem Saarländer wird nun im aktuellen Fall vorgeworfen, in einer Wohnung im Kaiserslauterer Stadtgebiet Amphetamin verkaufsfertig aufbereitet zu haben. Bei Hausdurchsuchungen in Saarbrücken, in Kaiserslautern und im Landkreis Südwestpfalz stellte die Polizei Beweismittel und Drogen sicher, darunter Crystal Meth, Marihuana, Haschisch und kiloweise Amphetamin. „Alleine im Fahrzeug des Verdächtigen entdeckten die Einsatzkräfte über acht Kilogramm der synthetischen Droge“, erklärte die Polizei.