Polizei ermittelt Schlägereien auf Saarfest in Völklingen fordern mehrere Verletzte – auch Messer gezückt

Schnitte an der Hand erlitt ein Opfer bei einer Auseinandersetzung in der Nacht auf Samstag, 10. Juni. Gegen 1 Uhr schlugen Beobachter Alarm. Als die Ermittler zum Fest an der Saar im Stadtteil Wehrden kamen, standen sich Männer gegenüber. Vier von ihnen seien verletzt gewesen. Unter ihnen derjenige, der offensichtlich durch ein Messer Blessuren davongetragen hatte. Sie alle kamen in verschiedene Kliniken.