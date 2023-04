Einsatz in Neunkirchen Angeblich wieder Schlägerei in der City – was die Polizei dazu sagt

Neunkirchen · Ein Notruf sorgte für einen Polizei-Einsatz. Am Dienstagabend hatte der Anrufer eine erneute gewaltsame Auseinandersetzung in Neunkirchen befürchtet – nach mehreren Schlägereien in jüngster Vergangenheit.

05.04.2023, 11:48 Uhr

Polizei-Einsatz in Neunkirchen wegen angeblicher Schlägerei. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Nach mehreren Schlägereien in Neunkirchen hat am Dienstagabend, 4. April, die Polizei erneut ein entsprechender Notruf ereilt. Demnach sollten sich in der Innenstadt abermals Menschen zusammenrotten, die vermutlich wegen eines Streits aneinandergeraten könnten.