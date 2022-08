Zeugensuche : Schlägerei ohne Opfer in Neunkircher City: Mutmaßliche Täter halten gegenüber der Polizei dicht

Schlägerei ohne Opfer in Neunkircher City: Mutmaßliche Täter halten gegenüber der Polizei dicht

Nach Schlägerein in Neunkirchen: Polizei setzt auf Zeugen. (Symbolbild) Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb/Marcus Führer

Neunkirchen Eine dubiose Prügelattacke in Neunkirchen stellt die Polizei vor ein Rätsel. Dabei sollen mehrere Männer ihr Opfer niedergeschlagen haben. Die Ermittler stießen auf eine Wand des Schweigens und bauen deshalb jetzt auf Zeugen.

Wegen Prügelszenen in der Neunkircher Innenstadt haben Passanten die Polizei gerufen. Doch als die auftauchte, hielten die vermeintlichen Schläger zusammen. Und: Vom Opfer fehlt seitdem jede Spur. Dabei sollen die Angreifer äußerst brutal vorgegangen sein.

Nach Angaben eines Polizeisprechers sollen sechs Männer ihr Gegenüber richtig in die Mangel genommen haben. Nach Zeugenberichten schlugen sie zuerst den Mann. Dann traten sie auf ihn ein.

Das Martyrium soll auch dann nicht geendet haben, als der Attackierte bereits am Boden lag. Insbesondere ein Angreifer habe sich besonders hervorgetan: Er soll den Wehrlosen mit Tritten malträtiert haben.

Die alarmierten Ermittler kamen mit gleich drei Streifenwagen an den Tatort. Dort sollen sie die sechs vermeintlichen Täter auch angetroffen haben. Doch aus ihnen war nicht herauszubekommen, wie der Behördensprecher auf SZ-Anfrage berichtet. Demnach schwiegen sich beim Verhör zum Hergang. Worum es bei dem Streit gegangen war, dazu sagten sie nichts. Besonders suspekt: Das mögliche Opfer verschwand.

Im Focus der Ermittlungen: ein Hauptverdächtiger. Er soll in weißer Hose und mit T-Shirt an jenem Tag aufgetreten sein. Sein geschätztes Alter: zwischen 17 und 22 Jahre. Er soll es gewesen sein, der nicht locker ließ, auf den Mann am Boden einzuprügeln.