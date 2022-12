Polizei sucht Zeugen : Schlägerei in Blieskasteler Gaststätte: 19-Jähriger greift ein und wird schwer verletzt

Schlägerei in Blieskasteler Gaststätte: 19-Jähriger greift ein und wird schwer verletzt

Blieskastel Bei einer Schlägerei in Blieskastel ist ein 19-Jähriger schwer verletzt worden, nachdem er anscheinend einer beteiligten Frau helfen wollte. Nun sucht die Polizei Homburg Zeugen.

Am späten Donnerstagabend (29. Dezember) kam es gegen 23.45 Uhr in einer Gaststätte in der Blieskasteler Innenstadt zu einer Schlägerei. Das teilt die Polizeiinspektion Homburg mit.