Vier Personen beteiligt Schlägerei am Waderner Busbahnhof – Polizei findet Waffe, Drogen und Diebesgut

Eine Schlägerei am Waderner Busbahnhof brachte vier Männern am Montag, 8. Mai, teilweise gleich mehrere Strafanzeigen ein. Gegen 14.30 Uhr wurden die Beamten wegen einer Schlägerei zum Busbahnhof in der Wadener Poststraße gerufen, wie die Polizei am Montagabend mitteilt. Zwei Streifenwagen der Polizeiinspektion Nordsaarland rasten zum möglichen Tatort. Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte dabei von einem Kommando der saarländischen Bereitschaftspolizei.