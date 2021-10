Drei Täter gesucht : Raubüberfall auf Tankstelle in Schiffweiler mit Schusswaffe und Messer

Am Samstag ist in Schiffweiler eine Tankstelle von drei maskierten Personen überfallen worden. Die Täter bedrohten den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und einem Messer.

Gegen 20.50 Uhr am Samstagabend fand der Raubüberfall in der Kreisstraße in Schiffweiler statt. Zum Tatzeitpunkt befanden sich neben dem Mitarbeiter drei Kunden in der Tankstelle. Sie wurden ebenfalls mit einer Schusswaffe und einem Messer bedroht.