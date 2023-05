Mögliches Tötungsdelikt in der Gemeinde Schiffweiler Jugendlicher (17) erschossen – Haftbefehl gegen 18-Jährigen erlassen

Update vom 16.05. 18.46 Uhr: Ein Richter hat am Dienstagnachmittag Haftbefehl gegen einen 18-Jährigen aus Landsweiler-Reden wegen des Verdachts auf Totschlags erlassen. Das bestätigte sein Anwalt der Saarbrücker Zeitung. Er steht im Verdacht, am Montagabend einen 17-Jährigen im Keller eines Hauses erschossen zu haben. Der Tatverdächtige äußerte sich bislang nicht zu dem Vorwurf. Der Haftbefehl wurde erst erlassen, nachdem die Leiche des getöteten Jungen obduziert wurde. Zuvor wurde auch in Betracht gezogen, dass es sich um einen Unfall gehandelt haben könnte. Der 18-Jährige sitzt jetzt im Jugendgefängnis in Ottweiler in Untersuchungshaft.