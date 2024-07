Großeinsatz mit Rettungshubschrauber Gartenfräse gerät außer Kontrolle – Mann (50) aus Schiffweiler muss ins Krankenhaus geflogen werden

Wie die Polizei Neunkirchen auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, ist es am Samstag, 20. Juli, in Schiffweiler im Saarland zu einem schlimmen Unfall mit einem Gartengerät gekommen. Die Gartenfräse eines 50-Jährigen aus Schiffweiler geriet gegen 14.20 Uhr außer Kontrolle und ein Messer des Geräts rammte sich in den Unterschenkel des Mannes.