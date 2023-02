Fahrerflucht in Schiffweiler : Autofahrer fährt 15-jährigen Radfahrer an – und lässt ihn schwer verletzt auf der Straße liegen

Autofahrer fährt 15-jährigen Radfahrer an – und lässt ihn schwer verletzt auf der Straße liegen

Fahrerflucht in Schiffweiler

Schiffweiler Bei einem Unfall im Schiffweiler Ortsteil Heiligenwald ist am Donnerstag ein 15-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Ein Pkw kollidierte mit dem Jungen – der Fahrer ließ den regungslos am Boden liegenden Jungen dann liegen und fuhr weiter.

Wie die Polizei Neunkirchen mitteilt, ereignete sich der Unfall am Donnerstag, 16. Februar, gegen 17.30 Uhr. Ein bisher unbekannter Autofahrer soll hier die Wemmetsweilerstraße (L 295) in Fahrtrichtung Landsweiler-Reden unterwegs gewesen sein. Etwa 100 Meter vor der Einmündung Itenplitzstr./Wemmetsweilerstr. kam es dann zur Kollision mit dem 15-jährigen Radfahrer, der die Straße in gleicher Richtung befuhr. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist aktuell unklar, die Polizei vermutet allerdings, dass der Autofahrer den Jungen überholen wollte.