Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Nach Schüssen in Neunkirchen – ein Tatverdächtiger in U-Haft

Neunkirchen/Saarbrücken · Nach dem blutigen Zwischenfall in Neunkirchen hat die Polizei zunächst vier Männer festgenommen. Einer von ihnen kam jetzt in Untersuchungshaft. Was die Staatsanwaltschaft dem Mann vorwirft.

21.12.2023 , 11:42 Uhr

Schießerei vor Kneipe in Neunkirchen – ein Mann schwer verletzt 75 Bilder Foto: Brandon-Lee Posse

Schüsse auf offener Straße vor einer Kneipe in Neunkirchen sind jetzt ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Die Behörde in Saarbrücken hat die Ermittlungen übernommen. Gleichzeitig wanderte einer der Verdächtigen in Untersuchungshaft.