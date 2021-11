Hoher Sachschaden : Brand in Restaurant in Schaffhausen sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Foto: Ruppenthal 13 Bilder Brand in Restaurant in Schaffhausen – Großeinsatz der Feuerwehr

Wadgassen Im Restaurant „Milano“ in Schaffhausen hat es am frühen Dienstagmorgen gebrannt. Es entstand ein hoher Sachschaden. Was bisher bekannt ist.

Restaurant-Brand in Wadgassen: Im „Milano“ in der Provinzialstraße in Schaffhausen war am frühen Dienstagmorgen (16. November) aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Dabei entstand massiver Sachschaden. Menschen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Alle Anwohner konnten sich rechtzeitig aus eigener Kraft in Sicherheit bringen.

Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen vom Restaurantbereich auf die oberen Stockwerke zu verhindern. Dagegen entstand im Erdgeschoss im Lokal erheblicher Sachschaden. Während der Löscharbeiten konnten von den Einsatzkräften der Feuerwehr zwei Gasflaschen gerade noch im letzten Augenblick in Sicherheit gebracht werden.

Neben dem Löschbezirk Mitte waren von der Feuerwehr Wadgassen auch die Löschbezirke Werbeln und Differten im Einsatz. Unterstützt wurde die Wadgasser Wehr auch von den Feuerwehrkollegen aus Bous. Neben den rund 60 Kräften der Feuerwehr mit ihren neun Fahrzeugen waren auch die Polizei und der DRK-Rettungsdienst im Einsatz.