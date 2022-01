Schaden in Millionenhöhe : „Es gab einen gewaltigen Feuerball“: Großbrand fordert Feuerwehr in Sulzbach

Foto: BeckerBredel 58 Bilder Lagerhalle in Sulzbach-Altenwald stand in Flammen

Sulzbach-Altenwald Bis spät in die Nacht waren am Mittwoch zahlreiche Feuerwehren im Einsatz, um eine brennende Lagerhalle in Altenwald zu löschen. Dabei entstand ein Schaden in Millionenhöhe.