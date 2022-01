Schock am Freitagnachmittag : 19-jähriger Autofahrer fährt in Saint-Avold in Schülergruppe

Foto: dpa/Jens Wolf

Saint-Avold Am Freitagmittag hat ein 19-jähriger Fahrer in Saint-Avold im Département Moselle die Kontrolle über sein Auto verloren. Dabei fuhr er in eine Gruppe von Schülern. Sieben davon wurden verletzt.

Gegen kurz nach 12 Uhr war der 19-Jährige mit seinem Auto in Saint-Avold unterwegs. Aus bisher ungeklärten Gründen verlor der junge Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Dabei prallte er zunächst gegen eine Wand und anschließend in eine Gruppe von Schülern, die auf dem Bürgersteig stand. Das Auto kam erst auf einem Parkplatz zum Stehen.