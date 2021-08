Polizei fahndet in Saarbrücken : Unbekannter springt auf einem Auto herum

Die Polizei sucht nach einem Täter, der in Saarbrücken ein Auto demoliert hat. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Saarbrücken Einem Wagen aufs Dach gestiegen: Dieser Vorfall hat sich am Wochenende in Saarbrücken ereignet. Was dabei passierte, schildert die Polizei.

Teure Angelegenheit für einen 27 Jahre alten Autobesitzer: Denn ein Unbekannter hat sich seinem Gefährt zu schaffen gemacht und es dabei demoliert.

Nach einem Bericht der Saarbrücker Polizei kletterte ein Täter auf den Opel-Corsa, der in der Bismarckstraße geparkt war. Bis aufs Dach erklomm er das Fahrzeug. Aber dabei sollte es nicht bleiben, wie ein Sprecher auf Nachfrage mitteilt. So sprang der Fremde zudem dermaßen auf der Motohaube herum, so dass diese nicht nur eingedellt wurde. Auch Lack sprang ab. Der Schaden belaufe sich auf mindestens 1000 Euro, ein erheblicher Schaden für ein nicht mehr ganz taufrisches Automobil.

Der Wagen mit französischem Kennzeichen stand zwischen Samstag, 14. August, 21.15 Uhr, und Sonntag, 19.45 Uhr vor dem Haus mit der Nummer 46. Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus. Entsprechende Schuhabdrücke auf der Karosse weisen darauf hin.